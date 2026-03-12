성시경 뒤 바짝 쫓는 카리나…4월 '이달의 가수' 투표 개최 [TEN차트]

텐아시아가 4월에 태어난 가수 중 '이달의 가수'를 뽑는 투표를 연다.4월 생일자 투표는 오는 23일까지 진행된다. 1위로 선정된 가수는 특별 기획 기사의 주인공이 되며, 가수의 생일에 맞춰 기획 기사가 게재된다.지난달 투표에서는 그룹 레드벨벳 웬디가 1위를 차지했다. 글로벌 인기를 누리고 있는 그룹 스트레이 키즈의 아이엔이 뒤를 이었다. 3월과 마찬가지로 4월생 아티스트들 가운데 큰 인기를 누리고 있는 이들이 여럿 있는 만큼, 이번 투표 역시 치열한 경쟁이 이어질 것으로 전망된다.4월 생일인 아티스트로는 뉴진스 해인, 더보이즈 선우, 데이식스 원필, 박재범, 빅뱅 대성, 성시경, 세븐틴 민규, 스테이씨 윤, 엑소 세훈, 엔믹스 지우, 엔시티 위시 유우시, 엔시티 드림 제노, 에스파 카리나, 엔하이픈 제이, 있지 류진, 윤하, 프로미스나인 백지헌 등이 있다. 이날 기준 성시경이 1위, 카리나가 2위를 기록했다.투표는 텐아시아 공식 홈페이지의 '아티스트 톱 텐'을 통해 참여할 수 있으며, 팬이라면 누구나 참여 가능하다. 응원하는 가수에게 직접 힘을 보탤 수 있는 기회인 만큼 글로벌 팬들의 적극적인 참여가 기대된다.텐아시아의 '이달의 가수'는 팬 투표를 기반으로 아티스트의 음악과 활동을 조명하는 특별 기획으로, 매달 다양한 매력을 지닌 가수들을 조명하고 있다. 4월을 대표할 주인공이 누가 될지 관심이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr