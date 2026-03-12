남경주/ 사진=텐아시아 DB

성폭행 혐의로 검찰에 불구속 송치된 뮤지컬 배우 남경주(62)의 SNS가 폐쇄됐다.앞서 서울 방배경찰서는 지난달 남경주를 서울중앙지검에 불구속 송치했다. 혐의는 위력에 의한 간음. 지난해 여성 A씨를 상대로 범행을 시도한 것으로 파악됐다. A씨는 신변에 위협을 느껴 112에 신고한 것으로 알려졌다.남경주 측은 혐의를 부인했으나 경찰은 남경주를 불러 조사한 후 혐의가 인정된다고 판단해 지난달 검찰에 사건을 넘긴 것으로 전해졌다.남경주의 SNS는 지난 11일 오후 이후 접속이 불가한 상태다. 그간 SNS를 통해 소통을 이어오던 남경주는 이번 사건과 관련해 별도의 입장을 밝히지 않고 돌연 SNS를 폐쇄했다.남경주는 1982년 연극 '보이체크'로 데뷔해 꾸준히 뮤지컬 무대에 올랐다. 현재는 홍익대학교 공연예술대학원 강사로 활동하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr