배윤정, 73kg까지 쪘다더니…식단으로 만든 V라인

안무가 배윤정이 다이어트에 성공했다.배윤정은 28일 자신의 계정에 "나 오늘 언니들한테 예뻐졌다고 칭찬 무지하게 받음"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.출산 후 73kg까지 쪘다며 체중 증가로 인한 고민을 털어놨던 배윤정은 꾸준한 운동과 식단 관리로 3개월 만에 13kg을 감량했다고 알렸다.한편 배윤정은 2019년 11살 연하의 축구 코치 서경환과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr