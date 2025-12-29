사진=텐아시아DB

'2025 MBC 방송연예대상'의 유력한 대상 후보로는 기안84와 유재석이 거론됐다. 앞서 박나래와 키가 불법 의료 시술 의혹에 휘말리며 방송 활동을 중단했고, 이이경 역시 사생활 논란으로 '놀면 뭐하니?'에서 하차하면서 세 사람은 이날 시상식 현장에 나오지 않았다.29일 오후 서울 마포구 상암동 MBC에서는 전현무와 장도연의 사회로 '2025 MBC 방송연예대상'이 열렸다. 이날 행사에는 김연경과 기안84를 비롯해 올 한 해 예능을 빛낸 스타들이 한자리에 모였다.'신인 감독 김연경'에 출연한 선수들과 함께 레드카펫에 선 김연경은 "제가 여기 왜 있는지 모르겠다"며 쑥스러운 반응을 보였다. 수상에 대한 기대를 묻자 "올해의 프로그램상과 베스트커플상 기대하고 있다. 투표 많이 해달라"고 답했다. 매니저로 활약한 부승관은 "(김연경이) 올해의 예능인상도 충분히 도전할 수 있다"며 기대감을 내비쳤다.'극한84'와 '태어난 김에 세계일주4' 출연진과 같은 테이블에 앉은 기안84 역시 밝은 표정이었다. 그는 "살다보니 이렇게 왔다. 아직 어색하다. 다른 두 친구를 합사하는 느낌이다"고 말하며 특유의 엉뚱한 매력을 뽐냈다. 이어 "큰 그림은 생각하진 않는다. 기회를 주셔서 잘된 것 같다"고 덧붙였다. 수상 가능성을 묻는 말에는 "김연경이 받을 수 있을 것 같다"고 말했다.지난해 대상 수상자이자 앞서 열린 KBS 연예대상에서 대상을 거머쥔 전현무는 "전 아닌 것 같다. 옆 동네에서 큰 상을 받아서 마음을 비웠다"며 고개를 저었다. 그러면서도 "기안84와 유재석의 싸움이 되지 않을까 싶다. 유재석이 워낙 막강하고, 기안84는 3개의 프로그램을 해서 공로를 인정해야 하지 않을까 싶다"며 대상 경쟁 구도를 내다봤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr