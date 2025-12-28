사진=텐아시아DB

28일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 다섯 명의 솔로남들이 뭉쳐 솔로 크리스마스를 보내는 모습이 그려진다.임원희와 김희철은 '솔로지옥 시즌3'에서 여성 출연자들의 몰표를 받아 화제를 모았던 농구선수 이관희와 한자리에 모였다. 솔로 크리스마스를 보낼 사람끼리 모여 파티를 하기로 한 것. 김희철은 "탁재훈 형이 엄청나게 핫한 사람을 데리고 온다고 했다"라고 밝혀 기대감을 모았다.본격적인 파티 시작에 앞서 1968년생 탁재훈과 특별 게스트가 등장했다. 베일에 싸인 특별 게스트의 정체는 바로 1988년생 배우 무진성이었다. 최근 인기리에 종영한 드라마 '태풍상사' 속 배우 이준호를 괴롭히는 빌런 역을 맡으며 대세로 떠올랐는데. 멤버들은 "요즘 굉장히 핫하지 않냐"라며 반가움을 드러냄과 동시에 크리스마스 파티라고 해 시상식을 방불케 하는 화려한 의상으로 등장한 무진성의 모습에 웃음을 자아냈다.무진성은 자신의 본명이 '여의주'라고 밝혀 이목을 집중시켰다. 멋있는 본명에 다들 감탄하자 무진성은 본명이 아닌 가명으로 활동하게 된 이유를 밝혔다. 무슨 사연일지 궁금증을 안긴다.파티가 시작되고 무진성은 "'탁재훈과 함께 있으면 정신을 못 차린다'라는 얘기를 들었다"며 탁재훈 때문에 난감했던 일화를 깜짝 고백해 현장을 발칵 뒤집었다. 탁재훈은 자신도 몰랐던 이야기에 당황하는 모습을 보였다고 전해진다.고백해 본 적 없다며 인기 부심을 뽐내던 이관희와 출중한 비주얼의 무진성은 임원희를 위해 나만의 플러팅 비법을 전수해 주는가 하면, 클럽을 방불케 하는 댄스파티까지 벌이며 눈을 뗄 수 없는 파티를 즐겼다는 후문이다. 특히 무진성과 처음 파티를 즐긴 탁재훈은 시간이 갈수록 무진성의 매력에 푹 빠져 감탄까지 했다고 해 기대를 키운다.폭로가 난무한 솔로 크리스마스 파티 현장은 28일 일요일 밤 9시 방송되는 '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr