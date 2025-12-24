[공식] 이이경, 줄하차 속 기쁜 소식 전했다…믿고 의리 지켜준 '용형', 올해의 시사교양 1위

사진=텐아시아DB

이이경이 사생활 의혹으로 인해 '슈돌', '놀면 뭐하니'에서 하차 당한 가운데, 출연 중인 '용감한 형사들4'가 웨이브 선정 2025년 TOP50 시사교양 부문 1위에 이름 올렸다. 이이경은 앞서 "마지막으로 저를 믿고 기다려주는 팬분들, 그리고 믿어주고 의리를 지켜준 '나는 솔로', '용감한 형사들', '핸썸가이즈', 그 외 모든 분들께 감사드린다"고 고마움을 표하기도 했다.24일 온라인 동영상 서비스 웨이브(Wavve)에 따르면 '용감한 형사들4'는 2025년 가장 많이 사랑 받은 시사교양 프로그램 TOP50 중 1위에 올랐다.이이경, 안정환 등이 출연하는 '용감한 형사들'은 범죄와 싸우며 국민의 안전한 일상을 지키는 형사들의 수사기를 다룬다. 2022년 4월 첫 방송 이후 현재 시즌4까지 이어지고 있는 대표 범죄 예능 프로그램이다. 실제 사건을 담당했던 형사들이 직접 출연해 생생한 수사 경험담을 전하는 것은 물론, 범죄에 대한 경각심을 높이고 범죄 예방 효과까지 전달하며 대중적인 인기와 함께 탄탄한 팬덤을 구축해오고 있다.'용감한 형사들4'는 웨이브 2025년 시사교양 1위 선정 뿐만 아니라 공개 후 웨이브 오늘의 TOP20, VOD 다시보기 순위 상위권에 오르며 꾸준한 인기를 입증하고 있다. 지난 9월 범죄 예방에 대한 실질적 공헌을 인정 받아 경찰청으로부터 감사장을 수여 받았고, 지난 1월에는 한국소비자브랜드위원회가 발표한 ‘2025 대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 범죄 예방 부문에서도 수상하는 성과를 거두기도 했다.'용감한 형사들' 프로그램의 인기에 힘입어 탄생한 디지털 스핀오프 E채널 오리지널 웹 예능 '형수다' 역시 시즌2까지 이어지며 대한민국 대표 범죄 예방 프로그램 브랜드로서의 입지를 굳히고 있다.‘용감한 형사들4’는 매주 금요일 오후 9시 50분 방송되며, 넷플릭스, 티빙, 웨이브 등 주요 OTT에서도 공개된다. E채널 공식 유튜브와 인스타그램에서도 프로그램에 대한 생생한 소식과 영상을 만나볼 수 있다. 디지털 스핀오프 ‘형수다2’는 매주 금요일 오후 7시 유튜브 채널 ‘형사들의 수다’를 통해 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr