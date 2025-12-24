사진=유튜브 채널 롤링썬더

조혜련, 이경실이 폐경 이후 신체적 정신적 변화에 대해 솔직한 이야기를 들려줬다.23일 공개된 유튜브 '신여성'은 '자기관리'를 주제로 구성됐다. 특히 50대 여성의 자기관리에 대해 이야기하며 조혜련은 폐경 이후 나타난 갱년기 증상에 대해 들려줬다.조혜련은 "운동도 하고 관리하니까 못 느끼다가 어느 날 부터인가 확 더워지거나 추워지고 많이 예민해 지더라"며 "애정표현을 좋아하는 편이었는데 호르몬 변화 때문에 욕구 자체가 떨어지더라"고 고백했다. 이어 "이 시기에 큰 감동을 받았던 게 남편이 이런 변화를 기다려 줬다"며 "전에는 스피디 했는데 이제는 슬로우 하게 와 준다. 만족감이 더 높아졌다"고 말했다.이경실 역시 갱년기 에피소드를 전하며 "남편이 '아직 갱년기 아니야'라는 위로에 말에 '나 갱년기라면 갱년기인줄 알지!!'라고 벌컥 화를 낸 적이 있다"며 "그랬더니 조용히 '네! 갱년기 맞습니다!'라고 말하고 자리를 비켜주더라"고 웃지 못할 경험담을 공유했다.특히 이경실, 조혜련 두 사람은 자기관리의 끝은 '멘탈관리'라는 걸 강조했다. 이경실은 "무슨일이 벌어지면 그걸 파지 않는다. 그건 부인할 수 없는 현실이다. 다만 '어떻게 해결하는 게 가장 좋은가' 부터 생각한다"고 말했고, 조혜련 역시 "미선 언니를 보면서 많이 느꼈다. 박미선 씨는 본인이 단 한 번도 '왜 이렇게 됐을까' 생각하지 않았다고 하더라. 너무 감사했고, 버티면서 좋은 시간을 가졌다고 하더라. 인생 선배의 이야기로 들려 많이 와 닿았다"고 덧붙였다.조혜련의 태보 비디오와 이경실의 다이어트 비디오 역시 대화 화제로 올랐다. 조혜련은 "이소라 씨 다이어트 비디오가 유행했을 당시 나도 할 수 있을까 해서 시작했던 것"이라며 "당시 7~8kg 정도 빼서 자신감을 많이 얻었다"고 밝혔고, 이경실은 "다이어트 비디오를 내고 이걸 산 분들에게 실망을 주지 않으려 더 열심히 운동했던 기억이 있다"고 회상했다.이날 두 사람은 아침 루틴과 식단관리, 미용시술 등 다양한 주제로 '자기관리'에 대한 이야기를 유쾌하게 풀어냈다. 특히 한 때 술과 담배를 즐겨했던 조혜련이 노담, 노술 이후 변화까지 솔직하고 유쾌하게 들려줬다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr