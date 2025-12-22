/ 사진=텐아시아 DB

가수 최유리가 '놀면 뭐하니?' 출연 이후 인지도가 상승했다고 전했다. 앞서 '놀면 뭐하니'는 멤버 신봉선과 정준하, 그리고 미주와 박진주의 하차를 알린 바 있다. 또한 최근 배우 이이경 또한 악성 루머에 휘말려 하차하기도 했다.22일 방송된 KBS CoolFM '박명수의 라디오쇼'(이하 '라디오쇼')에 가수 최유리가 게스트로 출연했다.이날 '라이징 고수' 코너에 출연한 최유리는 부모님에 대해 “서로 뒷바라지를 하는 품앗이 같은 관계다. 부모님은 제게 큰 응원을 해주시고, 저는 현실적으로 용돈을 드린다”고 설명했다.그러자 박명수는 “아버님이 저보다 한 살 어리다고 들었는데 용돈 받을 나이가 아닌 것 같다”고 너스레 떨었다. 이에 최유리는 “집에서 저를 ‘유리님’이라고 부른다. (부모님이) 귀찮게 하지 않겠다고 하시면서도 ‘콘서트는 잘 마치셨는지요’라고 말하신다”고 말했다.이어 박명수는 "아버지랑 제가 1살 차이인데 부담스럽지 않냐"고 물었고 최유리는 "절대"라며 "하나도 없다. 사실 편하진 않다. 선배님은 너무 선배님이라 좋은데 편하진 않다"고 말해 웃음을 자아냈다.앞서 최유리는 MBC '놀면 뭐하니?'에 출연 후 큰 화제가 됐다. 출연 이후 달라진 점이 있냐는 질문에 최유리는 "알아봐주는 분들의 연령대가 달라졌다"며 "주말 예능이다 보니까 부모님 또래분들이 많이 알아봐주더라. 카페나 식당에서 밥 먹을 때 격려해주시더라"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr