사진=텐아시아DB

사진=코미디TV

지난해 10월 김해준과 결혼한 김승혜가 'THE 맛있는 녀석들' 멤버들을 위한 깜짝 카메라를 준비했다.지난 12월 19일 방영된 코미디TV 예능 'THE 맛있는 녀석들' (이하 'THE 맛녀석')에서는 반전을 지닌 식당을 찾아 나서는 '반전 식당 특집' 두 번째 이야기가 펼쳐졌다.이날 'THE 맛녀석' 멤버들이 두 번째로 방문한 양고기 전문점에서는 제작진이 전원 먹방의 기회를 걸고 특별한 게임을 준비했다. 밑반찬 중 멤버들의 아내가 직접 만든 반찬의 주인공을 맞히는 것이다.앞서 '쪼는맛'에 걸려 '한입만'에 당첨된 문세윤은 탐정 모드를 발동, 반찬 중 가장 유력한 후보로 진미채를 지목했다. 이에 김준현, 황제성, 김해준은 차례로 맛보고 어느 멤버의 아내가 준비한 반찬인지 추리에 나섰다. 김준현은 "난 아니야"라며 단호한 반응을 보였지만 황제성과 김해준은 본인 아내의 반찬인지 헷갈리는 모습을 보였다.김해준은 한 번 더 맛을 본 뒤 "진짜 승혜인가?"라며 조심스럽게 입을 열었고, 이내 아내 김승혜가 평소 만들어주던 진미채에 대해 칭찬을 이어가다 "확신합니다" 외치며 뒤늦게 수습하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.제작진이 김승혜가 직접 촬영한 영상으로 정답을 공개하자 김해준은 반가운 모습을 감추지 못했다. 그는 "저는 오늘 양고기 안 먹을게요. 진미채만 먹을게요"라며 '아내 바보' 면모를 드러내 훈훈함을 더했다. 이를 지켜보던 멤버들은 "처음에는 모르지 않았냐?"며 김해준을 놀려 현장을 웃음바다로 만들었다.이후 이어진 먹방에서도 김해준은 양고기에 진미채를 곁들여 먹고, 밥을 추가 주문해 아내 김승혜가 준비한 반찬통을 비우는 등 신혼부부다운 달달한 남편의 모습을 보였다.2부까지 제작된 '반전 식당 특집' 은 식당의 다양한 반전 요소로 시청자들에게 색다른 재미를 선사했다. 'THE 맛녀석'이 다음 방송에서는 또 어떤 즐거움을 안길지 기대가 모인다.'THE 맛있는 녀석들'은 매주 금요일 오후 8시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr