매거진 '데이즈드'가 2026년 1월호를 통해 배우 한소희와 함께한 커버와 화보, 인터뷰를 공개했다. 앞서 해외 팬미팅을 줄줄이 취소해 걱정을 샀던 한소희는 지난 10월 판매 부진을 딛고 데뷔 첫 단독 월드투어 팬미팅을 성황리에 마무리했다.
화보 속 한소희가 착용한 룩은 모두 디올 2026 봄/여름 컬렉션. 여성 컬렉션뿐 아니라 2026 여름 남성 컬렉션의 룩까지 완벽하게 소화하며 현장 스태프들의 찬사가 쏟아졌다는 후문이다. 일상에서 시도할 수 있을 법한 다양한 룩과 백부터, 하나의 예술 작품처럼 보이는 헤드 피스 등은 우아한 무드를 배가 시켰다. 화보 촬영 후에는 인터뷰가 진행됐다. 한소희는 "잘 아시겠지만 저는 팬들이랑 딱히 경계를 두지 않는 편이다. '이렇게 하면 날 더 좋아해 주겠지?' 이런 계산보다는, 그냥 사랑에서 시작되는 감정에 더 가까운 것 같다"라며 말문을 열었다.
이어 "사실 나는 사랑에 대한 결핍이 큰 사람이라고 느낀다. 그런데 오래된 팬분들부터 이제 막 저를 알게 된 분들까지, 모두가 저에게 정말 맹목적인 사랑을 주고 계신다. 이 사랑을 당연하게 여기지 않으려고 하다 보니, 어느 순간 팬들과의 경계가 자연스럽게 허물어진 것 같다"라며 "그래서 나는 밀당 같은 건 안 한다. 늘 이야기하듯이, 잠시 나를 떠나셔도 괜찮고, 내가 잘못하면 꾸짖어 주셔도 되고, 방향이 틀렸다면 따끔하게 말해 주셔도 된다고 생각한다"고 덧붙였다.
끝으로 한소희는 "연기는 나만 들여다보는 게 아니라 캐릭터의 삶을 배우는 일이라는 걸 느낀다. 결국 많이 보고, 많이 듣고, 많이 받아들이는 게 지금의 내 무기가 되는 것 같다. 배움에는 정말 끝이 없다는 걸 요즘 더 실감하고 있다"라며 웃어 보였다.
한소희와 함께한 '데이즈드' 1월호는 전국 서점에서 구매 가능하며, 데이즈드 코리아 웹사이트와 인스타그램을 통해서도 확인할 수 있다.
