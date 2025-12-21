사진=SM엔터테인먼트

사진=SM엔터테인먼트

샤이니 민호(에스엠엔터테인먼트 소속)가 신곡 'TEMPO'(템포) 퍼포먼스 비디오를 오늘(21일) 공개한다. 앞서 같은 멤버 키는 지난 6일 불법 의료 시술 의혹에 휩싸였고, 팬들은 성명문까지 발표하며 입장을 요구했으나 소속사 측은 대응을 내놓지 않았다. 이후 논란이 불거진 지 11일 만인 17일, 키는 시술 받았다고 인정하며 방송 하차를 알리는 공식 입장문을 발표했다.민호는 오늘 오후 8시 유튜브 샤이니 채널 등에서 새 싱글의 타이틀 곡 'TEMPO' 퍼포먼스 비디오를 오픈할 예정이다.타이틀 곡 'TEMPO' 퍼포먼스는 민호의 독보적인 피지컬로 시선을 사로잡는 시원시원한 동작과 곡의 무드와 어울리게 여유로움이 가득한 안무로 구성, 앞서 단독 팬미팅, 유튜브 원더케이 오리지널(1theK Originals)의 'On the Spot(온더스팟)' 콘텐츠, MBC '쇼! 음악중심' 무대 등을 통해 선보여 좋은 반응을 얻고 있다.이번 퍼포먼스 비디오는 민호의 쿨하고 그루비한 매력을 만끽할 수 있는 신곡 'TEMPO'의 안무를 뮤직비디오에 등장한 감각적인 분위기의 장소들을 배경으로 다채롭게 담아내 글로벌 팬들의 이목이 쏠릴 전망이다.민호는 오는 31일 열리는 '2025 MBC 가요대제전'에 3년 연속 MC로 출격하며, 신곡 'TEMPO' 무대도 펼친다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr