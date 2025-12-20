사진=텐아시아DB

방송인 유재석이 '런닝맨'에서 최악의 크리스마스 선물을 본 뒤 비난을 쏟아내 웃음을 자아낸다.오는 21일 방송되는 SBS 예능 '런닝맨'에서는 멤버들이 직접 준비한 크리스마스 선물이 공개된다. 최근 진행된 녹화에서 멤버들은 며칠 앞으로 성큼 다가온 크리스마스에 크리스마스 느낌이 물씬 나는 복장으로 등장했다. 거기에 각자 멤버 1명을 골라, 크리스마스에 주고 싶은 선물을 직접 구매해 왔다. 사 온 이와 받을 주인공은 비밀에 부친 채 어떤 선물들이 있는지 차례로 개봉, 선물이 공개될 때마다 멤버들은 극과 극 반응을 보였다.'줘도 안 가진다', '이게 내 것이라면 정말 최악', '집에서 쓰던 거 가져온 거 아니냐'며 원색적인 비난을 쏟는가 하면, 최고가 선물 황금열쇠가 등장하자마자 모두가 "내 거다!"라며 적극 소유권을 주장해 현장을 웃음바다로 만들었다.가격부터 퀄리티까지 천차만별인 선물들 가운데, 이번 레이스는 '크리스마스 선물에 닿기를' 특집으로 꾸며졌다. 이에 멤버들은 준비된 선물 중에 자신을 위한 선물이 뭔지 찾아야만 했다. 선물이 여러 개라면 전부 맞혀야 벌칙을 피할 수 있고, 하나도 없는 것 같다면 나홀로존을 최종 선택하면 된다는데, 이에 지예은은 시작부터 :제 선물 아무것도 없으면 어떡해요?"라며 뿌엥 모드를 예고해 눈길을 끌었다.과연 최종 선택에서 쓸쓸히 나홀로 존에 서 있을 멤버는 누구일지, 산타도 울고 갈 '크리스마스 선물에 닿기를' 레이스는 오는 21일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr