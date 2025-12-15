사진=텐아시아DB

'메이드 인 코리아' 현빈이 위압감 있는 캐릭터를 위해 13~14kg 증량했다고 밝혔다.15일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'의 제작발표회가 열렸다. 우민호 감독과 배우 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 강길우, 노재원, 박용우가 참석했다.'메이드 인 코리아'는 1970년대 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 백기태(현빈 분)와 그를 추적하는 검사 장건영(정우성 분)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기. 영화 '하얼빈', '남산의 부장들', '내부자들' 등을 연출한 우민호 감독의 작품이다.현빈은 중앙정보부 과장 백기태 역을 맡았다. 정우성은 부산지방검찰청 검사 장건영을 연기했다.현빈은 "OTT 플랫폼을 통해 전 세계 시청자를 만날 기회가 생겨 기대되고 설렌다"고 공개 소감을 밝혔다. 이어 "전작이었던 '하얼빈'을 우민호 감독님과 함께하면서 감독님에 대한 신뢰가 많아졌다. 감독님은 배우의 새로운 능력을 꺼내주는 능력이 있다. 배우로서 그런 감독과 작업한다는 것은 기쁜 일"이라고 말했다.'하얼빈'은 독립운동가 안중근 의사의 이야기를 다룬 작품. 현빈은 "전작은 우리나라 역사의 아픔을 다루는 작품이라 연기하면서 무게감, 압박감이 있었다. 이번 작품은 가상의 캐릭터와 이야기로 하는 작품이다. 그런 면에서 또 다른 기대감, 재미가 있었다"며 "픽션이 가미돼 있어 이야기가 훨씬 풍부해졌고, 앞으로의 이야기가 궁금해지는 작품이었다. 열려 있어서 감독님과 함께 마음대로 만들어가는 재미가 컸다"고 말했다. 현빈과 두 번째 호흡을 맞추게 된 우민호 감독은 "서로 눈치 볼 필요 없이 재미있게 찍었다"고 전했다.현빈은 작품을 위해 벌크업도 했다고. 그는 "'하얼빈'을 할 때 감독님은 '근육이 없었으면 좋겠다'고 해서 근육도 살도 뺐다. 그 다음 작품인 '메이드 인 코리아'에서는 그때를 기준으로 13~14kg가 불어있다"고 설명했다. 증량한 이유에 대해서는 "중앙정보부라는 최고의 권력 기간에 속해있는 한 사람이다. 중앙정보부라는 위압감이 이 사람 자체로 보였으면 좋겠다고 생각해서 벌크업하고 운동도 하며 근육을 붙였다. 식단은 다른 작품의 다른 캐릭터보다는 편하게 했다"고 밝혔다. 또한 "제가 배우 생활하면서도 연기했던 캐릭터들 중에 몸이 가장 크다. 지금도 (극 중 몸집과) 거의 비슷하다"고 했다.'메이드 인 코리아'는 디즈니+를 통해 12월 24일 2개, 12월 31일 2개, 1월 7일 1개, 1월 14일 1개, 총 6개의 에피소드가 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr