방탄소년단 제이홉 롤라팔루자/ 사진 제공=빅히트 뮤직

세븐틴 / 사진제공=플레디스 엔터테인먼트

엔하이픈/ 사진 제공=빌리프랩

하이브(대표 이재상)가 글로벌 공연 시장에서 ‘빅4’ 프로모터로 도약했다.미국 빌보드가 발표한 ‘2025 박스스코어 연간 보고서’에 따르면, 하이브는 2024년 10월 1일부터 2025년 9월 30일까지 4억 6920만 달러의 투어 매출을 기록해 ‘톱 프로모터(Top Promoters)’ 부문 4위에 올랐다. 전년 대비 5계단 상승한 성과다.이 같은 실적은 하이브 뮤직그룹 레이블 아티스트들의 활약이 이끌었다. 연간 ‘톱 투어(Top Tours)’에 오른 K-팝 아티스트 4팀 중 3팀이 하이브 레이블 소속으로, 제이홉·세븐틴·엔하이픈을 비롯해 진, 투모로우바이투게더, 르세라핌, 보이넥스트도어, &TEAM 등이 총 213회 공연으로 약 330만 관객을 동원했다.세븐틴(플레디스 엔터테인먼트)은 북미 스타디움 공연을 포함한 대규모 월드투어로 약 96만 4000명의 관객을 모으며 1억 4240만 달러의 매출을 기록했다. 현재도 14개 도시, 29회 규모의 투어 공연을 이어가고 있다.제이홉(빅히트 뮤직)은 첫 솔로 투어 ‘HOPE ON THE STAGE’(호프 온 더 스테이지)를 통해 50만 명 이상을 끌어모았고, 매출은 약 8000만 달러로 집계됐다.엔하이픈(빌리프랩)은 25회 공연으로 7610만 달러의 매출을 올리며 미국·유럽 전석 매진과 일본 대형 스타디움 입성을 동시에 이루는 성과를 냈다. 데뷔 5년 만에 글로벌 톱 투어 아티스트로 자리 잡았다는 평가다.하이브는 “아티스트의 창의성과 팬 경험을 중심에 둔 ‘멀티 홈·멀티 장르’ 전략이 글로벌 시장에서 경쟁력을 입증했다”며 “앞으로도 다양한 레이블 아티스트들의 공연을 통해 팬들에게 감동을 전하고, 음악 산업의 새로운 성장 모델을 제시하겠다”고 밝혔다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr