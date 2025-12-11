샤이니 온유/ 사진=텐아시아 DB, SNS 캡처

샤이니 온유/ 사진=텐아시아 DB

그룹 샤이니 온유 측이 이른바 '주사이모'에 연관돼 있다는 의혹에 해명했다.온유 소속사 그리핀엔터테인먼트는 11일 "소속 아티스트 온유와 A씨와의 연관성에 대해 사실관계를 명확히 하고자 공식입장을 말씀 드린다"고 밝혔다.그리핀엔터테인먼트에 따르면 온유는 지난 2022년 4월 지인의 추천을 통해 A씨가 근무하는 신사동 소재의 병원에 처음 방문했다. 온유 측은 "당시 병원의 규모 등을 고려할 때 현재 온라인상에 불거지고 있는 의료 면허 논란에 대해서는 인지하기 어려웠다"고 해명했다.소속사는 "온유의 병원 방문은 피부 관리의 목적이었으며, 사인 CD는 진료에 대한 고마움에 대한 표현이었을 뿐"이라고 강조했다.끝으로 "당사는 소속 아티스트와 관련해 사실과 다른 이야기들이 무분별하게 확대 재생산되고 있는 것에 대해 깊은 유감을 표한다. 더 이상의 억측이 발생하지 않기를 바라며, 당사는 앞으로도 아티스트의 명예와 권익 보호를 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.앞서 박나래가 '주사이모'로 불리는 A씨를 집에 불러 불법 의료 서비스를 받았다는 의혹에 휩싸였다. A씨의 SNS에 올라왔던 게시물이 재조명되며, 샤이니 키와 온유를 비롯한 동료 연예인들에게 불똥이 튀었다.A씨가 온유의 친필 사인 CD 사진을 올린 게 발단이 됐다. CD에는 "누나 말하고 사는 법을 가르쳐주셔서 디딤돌이 되어주셔서 고마워요. 낯 뜨겁지만 그러면 얼굴 뒤집어지니까 참을게요. 고마워요"라고 적혀 있다. 이에 A씨는 "앨범 때문에 고생 많이 했는데 너무 잘 나와서 누나는 기쁘다. 지금처럼만 하면 된다"라며 "매형 것까지 신경 써주는 동생"이라고 했다. 해당 게시물 탓에 온유가 '주사이모'와 관련 있는 건 아니냐는 의혹이 제기됐으나, 이날 온유 측이 직접 해명에 나서며 논란이 일단락됐다.한편, 키가 속한 SM엔터테인먼트는 5일째 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.안녕하세요. 그리핀엔터테인먼트입니다.소속 아티스트 온유와 A씨와의 연관성에 대해 사실관계를 명확히 하고자 공식입장을 말씀 드립니다.온유는 2022년 4월 지인의 추천을 통해 A씨가 근무하는 신사동 소재의 병원에 처음 방문하게 되었고, 당시 병원의 규모 등을 고려할 때 현재 온라인상에 불거지고 있는 의료 면허 논란에 대해서는 인지하기 어려웠습니다. 온유의 병원 방문은 피부 관리의 목적이었으며, 사인 CD는 진료에 대한 고마움에 대한 표현이었을 뿐입니다.당사는 소속 아티스트와 관련해 사실과 다른 이야기들이 무분별하게 확대 재생산되고 있는 것에 대해 깊은 유감을 표합니다. 더 이상의 억측이 발생하지 않기를 바라며, 당사는 앞으로도 아티스트의 명예와 권익 보호를 위해 최선을 다하겠습니다.감사합니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr