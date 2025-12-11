사진 제공=더블랙레이블

프로듀서 테디가 국무총리표창을 받았다.지난 10일 서울 강남구 코엑스에서 개최된 '2025 대한민국 콘텐츠 대상'(이하 '콘텐츠 대상') 시상식에서 프로듀서 테디(TEDDY)가 해외진출유공 부문 국무총리표창을 수상했다.'콘텐츠 대상'은 문화체육관광부 주최, 한국콘텐츠진흥원 주관으로 한 해 동안 우수한 콘텐츠를 제작하고 콘텐츠 수출 활성화 등 국내 콘텐츠 산업 발전을 이끈 자에게 수여하는 상이다.프로듀서 테디는 콘텐츠 수출과 한류 확산, 국제 문화교류 등 글로벌 진출에 기여한 공로를 인정 받아 해외진출유공 부문을 수상했다. 빅뱅과 2NE1, 블랙핑크의 음악을 다수 작곡하며 K팝을 대표하는 프로듀서로 자리잡은 테디는 이후 더블랙레이블 설립과 함께 독보적인 개성을 지닌 여러 아티스트를 영입 및 발굴해 왔다.특히 더블랙레이블의 첫 걸그룹 MEOVV(미야오)와 2025년을 강타한 초대형 신인 ALLDAY PROJECT(올데이 프로젝트)의 데뷔로 음악적 색채를 더욱 공고하게 했다. 뿐만 아니라 전 세계를 열광시킨 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 메인 OST를 다수 작곡, K팝을 넘어 K콘텐츠의 위상을 끌어올렸다.더블랙레이블 관계자는 "K컬처를 향한 전 세계의 커다란 관심은 엔터테인먼트업계의 기쁨과 행복이고, 그 가치를 인정하고 독려해 주시는 분들 덕분에 더 좋은 콘텐츠가 탄생할 수 있는 것 같다. 더블랙레이블 역시 K콘텐츠의 발전을 위해 힘쓰겠다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr