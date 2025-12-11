사진=채널A

사진=채널A

사진=채널A

1973년생 김성수가 띠동갑 차이 나는 비연예인과의 첫 소개팅에서 완벽한 매너를 보여줘 '멘토군단'의 칭찬받았다.10일 방송된 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 192회에서는 '5학년 2반'으로 합류한 김성수가 첫 등장과 동시에 소개팅에 나서는 모습이 펼쳐졌다. 또한 김일우는 박선영의 절친한 동생인 가수 겸 사업가 김부용을 만나 은근한 신경전을 벌여 유쾌한 웃음을 안겼다. 이날 방송은 닐슨코리아 집계 결과, 2.3%(전국 유료 방송 가구)의 시청률을 기록해 안방 시청자들의 높은 관심을 반영했다.스튜디오에서 '교장' 이승철은 '신입생' 김성수를 전격 소개했다. 김성수는 "활발한 연애를 넘어서 결혼 성수기를 맞이하고 싶다"고 당찬 출사표를 던졌다. '멘토군단'은 그에게 "이상형이 어떻게 되냐?"고 물었는데 김성수는 "키도, 나이도 크게 상관없다. 성격은 솔직했으면 좋겠다"고 답했다. 이에 "성격이 시원시원한 테토녀는 어떠냐?"는 질문이 나오자, 그는 "한 번도 테토녀를 만나본 적이 없다. 테토녀라고 해도 절 만나면 다 에겐녀가 되는 느낌이다. 제가 워낙 테토남이기 때문에~"라고 해 현장을 후끈 달궜다. 그러면서 그는 머리 위로 'V'자를 만드는 반전 애교를 선보여 '멘토군단'을 매료시켰다.뜨거운 분위기 속 김성수의 첫 소개팅 현장이 공개됐다. 김성수는 세련된 미모의 소개팅 여성이 등장하자 설레는 미소를 감추지 않았다. 그는 "소개팅은 고등학생 때 단체 미팅 후 처음이다. 그동안 '자만추'(자연스러운 만남 추구) 스타일이어서, 첫 소개팅을 하고 한 6년 정도 사귄 것 같다. 일부러 오래 만나는 건 아닌데, 만나다 보면 오래 만나는 편"이라고 밝혔다.소개팅 여성은 모델 출신의 쇼호스트 박소윤 씨였고, 두 사람은 서로의 혈액형과 MBTI 등을 물으며 화기애애한 분위기를 풍겼다. 그러다 취미를 묻는 말에 김성수는 "요즘 복싱을 다시 하고 있다. 체중도 28kg 정도 감량했다"고 얘기했다. 박소윤 씨는 "최근 골프 유튜브 채널에 나오시는 걸 봤는데 살이 많이 찌셔서 놀랐다. 그런데 오늘 보니까 날씬하셔서"라고 솔직하게 말해 김성수를 빵 터지게 했다.결혼에 대한 이야기가 나오자 김성수는 "사실 결혼에 대해 진지하게 생각을 안 했던 거 같다. (결혼은) 상대의 인생이 내게 들어오는 것이라고 생각한다. 쉬운 일은 아니다"라고 털어놨다. 진지한 대화 후, 김성수는 "괜찮으시면 식사하러 가자"고 제안했다. 직후 그는 박소윤 씨의 코트를 입기 좋게 들어주는가 하면, 길가에서도 안쪽으로 걷도록 했다. 또한 식당 문을 열어주는 것은 물론, 중식당에서도 베이징덕을 정성스레 쌈으로 싸서 건넸다. 이를 본 '오락부장' 문세윤은 "혹시 이정진 씨 영상을 보고 오셨냐?"라고 너스레를 떨었는데, 김성수는 "네. 그 영상이 많이 도움이 됐다"고 해 스튜디오를 초토화했다.두 사람은 연애에 대한 생각을 공유하며 호감도를 높였고, 대화 말미 김성수는 "소윤 씨는 여러 얼굴이 있는 것 같다. 어떤 얼굴이 있는지는 나중에 메시지로 말씀드리겠다. 그러려면 연락처를 받아야 하는데?"라며 전화번호를 물었다. 박소윤 씨는 선뜻 연락처를 줬고, 데이트 후 김성수는 "시간 가는 줄 몰랐다. 계속 얘기를 나눴는데 많이 웃으셨다. 저에 대한 호감도가 있어서 그런 게 아닐까? 그래서 설렜던 거 같다"고 해 다음 만남에 대한 기대감을 드높였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr