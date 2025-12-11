사진 제공=JYP엔터테인먼트

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 단독 팬미팅 매진에 힘입어 추가 좌석 티켓을 오픈한다.엑스디너리 히어로즈(이하 엑디즈)는 2026년 1월 3일과 4일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 두 번째 공식 팬미팅 'Xdinary Heroes 2ND FANMEETING '(엑스클루시브 파티)를 개최한다. 이들은 앞서 공개한 티저 콘텐츠로 'XCLUSIVE PARTY'만의 신비롭고 오묘한 분위기를 암시하며 빌런즈(팬덤명: Villains)와 완성할 'XCLUSIVE'한 밤에 대한 기대를 모았다.이번 팬미팅은 지난 5일 공식 팬클럽 빌런즈 2기 회원 대상 선예매에서 전 회차 전석 매진을 달성했다. 이에 JYP엔터테인먼트는 더 많은 팬들과 추억을 나누기 위해 지난 9일 시야제한석 추가 오픈 소식을 전했다. 해당 공연의 추가 좌석 티켓은 11일 오후 8시부터 멜론티켓에서 예매 가능하며, 자세한 사항은 그룹 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.지난 6일 데뷔 4주년을 맞이한 엑디즈는 그룹 공식 유튜브 채널에서 스페셜 라이브를 진행했다. 건일, 정수, 가온, 오드, 준한, 주연은 "저희가 성장할 수 있었던 것은 모두 빌런즈 덕분이다. 달려온 모든 시간이 정말 보람차고 행복했다. 지나온 시간도 기억나지만, 앞으로가 기대된다. 더 힘차게 나아갈 테니 잘 부탁드린다. 빌런즈 감사하고, 사랑한다"며 진심을 표현했다.팬들의 사랑을 동력 삼아 다음 스텝으로 올라설 엑디즈는 내년 1월 3~4일 단독 팬미팅으로 새해 활약 포문을 연다. 이어 같은 달 데뷔 첫 일본 단독 공연 'Xdinary Heroes Japan Special Live '(재팬 스페셜 라이브 <더 뉴 엑스씬>)으로 글로벌 활약 반경을 넓힌다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr