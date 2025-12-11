'활동 중단' 조세호 하차했다더니…"아직도 있어" 통편집도 분량도 없었다 ('유퀴즈') [TEN이슈]

사진=텐아시아DB

'활동 중단' 조세호가 통편집은 없었지만, 최소한의 분량으로만 '유퀴즈'에 출연했다.지난 10일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 조세호가 출연했다.조세호는 최근 조직폭력배 핵심 인물과 친분이 있다는 의혹에 '사실무근'이라고 밝혔지만, 여론이 악화하자 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'과 KBS 2TV '1박 2일' 등 고정 출연 프로그램 하차를 결정했다. 다만 "모든 의심을 온전히 불식시키고 건강한 모습으로 돌아올 것을 약속한다"며 복귀를 예고했다.'유퀴즈' 측은 이미 녹화가 완료된 2주 분량의 방송은 예정되로 편성됐다고 밝힌 바 있다. 이날 방송은 하차 전 녹화된 것으로, 통편집은 없었지만 최소한의 분량으로만 등장했다.주산 암산 올림피아드를 제패한 이유주, 이준명 형제가 출연하기 전, 유재석이 "요즘 주산을 하는 친구들이 없을 줄 알았는데 주산 암산 올림피아드가 아직도 있나 보다"라는 말에 조세호는 "유년 시절 우리 학교 근처에 주산학원들이 있었다"며 "하나에 둘이오"라고 말했다.전원주 등장에 앞서서는 투자계의 워랜 버핏이라는 말에 "진짜 대단하신 것 같다"며 전원주의등장에 손을 잡고 춤을 췄다. 그 외에 대부분은 짧은 리액션 정도만 담겼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr