사진=온주완 SNS

사진=온주완 SNS

배우 온주완이 신혼 생활 중 생일을 맞았다.온주완은 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "고맙습니다. 나의 팬들"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 온주완이 팬들로부터 생일 선물들을 받은 모습. 명품 브랜드부터 운동복, 한우, 명태 인형 등 다양했다. 특히 온주완은 보내준 케이크를 한 조각 먹은 채 다시 케이스에 넣어 인증하는 등 순수한 면모를 보였다.한편 온주완은 지난 11월 29일 그룹 걸스데이 출신 방민아와 백년가약을 맺었다. 온주완은 결혼 발표 당시 자신의 팬들에게 변함 없는 관계를 약속하면서 방민아의 팬들을 향해 "흠집 나지 않게 소중히 아끼고 옆에서 잘 지키겠다"고 선언했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr