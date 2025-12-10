정재형/ 사진=텐아시아 DB

가수 정재형이 불법 의료 행위를 하는 '주사이모'와 연루돼 있다는 의혹에 선을 그었다.정재형의 소속사 안테나 측은 10일 텐아시아에 "사실이 아닌 이야기들이 와전되는 것을 바로잡기 위해 공식입장을 전한다"고 밝혔다.이어 "논란 중인 예능 방송분과 관련해 더 이상의 오해를 막고자 해당 사안과 일체 무관함을 분명히 밝힌다. A씨와와 친분 관계는 물론 일면식도 없다"고 강조했다.앞서 박나래는 '주사이모'로 불리는 이를 집에 불러 불법 의료 서비스를 받았다는 의혹에 휩싸였다. 이와 관련해 박나래의 법률대리인 법무법인 광장의 이세중 변호사는 "법적으로 문제 될 부분이 전혀 없다"며 "박나래 씨는 바쁜 촬영 일정으로 병원 내원이 어려운 상황에서 평소 다니던 병원의 의사와 간호사에게 왕진을 요청해 링거를 맞았을 뿐이며, 이는 일반 환자들도 널리 이용하는 합법적 의료 서비스"라고 해명했다.동료 연예인들에게도 불똥이 튀며 정재형 역시 '주사이모'와 관련된 것 아니냐는 의혹이 제기됐다. 지난해 12월 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서 정재형과 박나래가 김장한 에피소드가 발단이 됐다. 김장을 마친 후 박나래가 링거 예약을 언급하고, 정재형이 같이 하자고 한 내용이 재조명된 것. 정재형이 직접 입장을 밝히며 논란은 일단락됐으나, 여전히 샤이니 키 등 인물들이 연관된 것 아니냐는 의혹이 이어지고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr