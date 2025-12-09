사진=텐아시아DB

배우 이민정이 가수 이효리에게 먼저 인사한 이유를 밝혔다.9일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '대학시절 유일하게 남은 연예인 친구 제성이와 추억여행 *민정누나…라고 함'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황제성은 이민정의 대학 시절 인기에 대해 "누나 인기 많았다. 뒤에서 남자 학생들이 '이민정이다' 이러더라. 그래서 데뷔한 줄 알았다"고 증언했다. "예술 계열 학과 남자 학생들이 주목했다"는 말에 이민정은 "정말? 아무 기억이 없다"며 덤덤한 모습을 보였다.제작진이 '예술학과 군기'에 대한 질문을 던지자, 이민정은 "우리는 1기라서 개판이었다. 그냥 '우리가 정하는 게 철칙'이라고 했는데, 나는 후배들 잡는 거 아닌 것 같다. 연극, 공연 때는 규율이 있어야 했지만, 결국 자기가 깨닫지 않으면 안 된다"며 쿨한 선배 모습을 보였다.제작진 중 연기 학과 14기 후배가 등장해 군기에 대해 폭로했다. 그는 "선배들 지나가면 북명복창 인사를 해야 했다. 선배 얼굴을 다 모르니까 예술관 전체 사람들한테 인사했다"고 밝혔다.이에 황제성은 "그게 싫었냐. 상관없잖아, 돈 드는 것도 아니고. 나는 지금도 스태프 이름 외우고 싶어서 이름표 달자고 한다"고 이야기했다.이민정 또한 "인사는 어리거나 후배면 하는 게 맞다고 생각한다"고 전하며 자신의 일화를 공개했다. 그는 "내가 졸업 후 참이슬 광고할 때다. 음식점에 가서 내 친구들이 '처음처럼 말고 참이슬 주세요'라고 소리쳤는데, 저쪽 자리에 이효리 언니가 있는 거다"라고 회상했다.배우 직속 선배는 아니지만, 이민정은 이효리에게 먼저 다가가 후배된 도리로 인사를 했다고. 이민정은 "나중에 이효리 언니 지인 기자한테 '당당하고 예의 바르고 좋다'고 했다더라. 그래서 항상 먼저 인사하러 다닌다"며 인사의 중요성을 강조했다.황제성은 "둘이 멱살잡이했다는 줄 알았다"며 훈훈한 에피소드에 아쉬움을 드러내 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr