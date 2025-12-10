사진=JTBC '대놓고 두 집 살림'

'대놓고 두 집 살림' 야노 시호가 한국 남자의 친절함에 반했다.9일 방송된 JTBC '대놓고 두 집 살림'에서는 정시아, 백도빈, 장동민, 야노 시호가 파트너를 바꿔 생활했다.이날 야노 시호는 백도빈을 능가하는 퍼포먼스로 당황하게 했다. 아내 정시아, 메기 홍현희 등과 함께 작업을 했던 백도빈은 "항상 내가 리드했는데, 조급해졌다"며 엄청난 속도로 배추 수확하는 야노 시호에 압도된 모습을 보였다.반면, 야노 시호는 "추상!(추성훈)"을 외치며 남다른 칼질을 선보여 웃음을 선사했다. 그는 "진짜 재미있다. 살면서 그런 경험한 적 없으니까. 울분이 터지는 기분이더라"며 미소를 지었다. 백도빈은 "배추던지는 여자. 그런 분 없었다. 너무 신선했다"고 말했다.이동 중 차 안에서 백도빈은 "원래 사람 만나면 얘기를 잘 안 한다. 듣는 사람이 날 어떻게 생각할까, 내가 하는 말이 괜찮나 걱정되기 때문"이라고 털어놨다. 야노 시호는 자신을 위해 말을 많이 하려 노력하는 백도빈에게 고마움을 드러내며 "굉장히 배려하는 사람이다. 넓은 시야로 세상을 보는 사람이구나 싶다"고 극찬했다.정시아도 "오빠 말이 많아졌네"라며 놀란 남편의 변화. 백도빈은 앞서 부부 생활을 한 홍현희에게 고마움을 전했다. 홍현희는 "백윤식 선생님도 못 바꾼 오빠를 바꾼 건가"라며 "오빠 오늘 히식하고 가요"라고 제안했다. 과거 백도빈은 계획에 없던 회식 제안은 불편하다고 밝혔던바. 그러나 "회식 참석하겠다"고 약속하며 변화한 모습을 보였다.한편, 백도빈과 장동민 두 명의 한국 남편과 생활했던 야노시호는 "한국 남편들은 진짜 친절하다"고 호감을 드러냈다. "일본 남자와 다르냐"고 묻자 그는 "일본? 추상? 한국 남자가 더 친절해서 행복했다. 추상은 별로 생각 안 났다"고 전했다.야노 시호는 매번 와이프 생각을 하던 장동민에게 "대단하다. 나는 나를 생각하는 경우가 많다. 추성훈에게도 '왜 내 얘기를 안 듣네'라는 말을 자주 듣는다. 많은 공부가 됐다"고 감탄했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr