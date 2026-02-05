사진=차정원 SNS

배우 하정우가 차정원과 열애를 인정한 가운데, 패션 뷰티 인플루언서로 활동 중인 차정원의 SNS에 관심이 쏠리고 있다.차정원은 지난 4일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진 속 차정원은 밝은 하늘색 의상을 착용해 깔끔하면서도 세련된 무드를 완성했다. 허리 라인을 강조한 디자인이 전체적인 실루엣을 한층 살렸으며, 군더더기 없는 스타일링이 도회적인 이미지를 극대화했다.또 다른 컷에서는 거울에 등을 기대고 앉아 한층 여유로운 포즈를 취했다. 절제된 표정과 자연스러운 시선 처리가 눈길을 끈다. 길게 내려뜨린 긴 생머리는 청초한 매력을 강조했고, 은은한 메이크업이 맑은 분위기를 더했다.한편, 하정우는 지난 4일 11살 연하 차정원과 열애 사실을 인정했다. 하정우 소속사 워크하우스컴퍼니는 텐아시아에 "하정우가 교제 중인 연인은 있다"면서도 "결혼에 대해서는 아직 정해진 바가 없다"고 밝혔다.차정원은 1989년생으로 1978년인 하정우보다 11세 연하다. 차정원은 지난 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔했다. 이후 드라마 '그녀는 예뻤다', '수요일 오후 3시 30분', '당신이 잠든 사이에', '특별근로감독관 조장풍', '유별나! 문셰프'와 영화 '폭락' 등 작품에 출연했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr