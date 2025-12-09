TWS/ 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 TWS(투어스)의 '앙탈 챌린지'가 여전히 핫하다.9일 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)의 미니 4집 'play hard' 타이틀곡 'OVERDRIVE'가 지난 8일 틱톡 뮤직 차트 '바이럴 50' 6위를 차지했다. 틱톡 내 조회수와 사용자 참여도 등을 포함해 가장 인기 있는 노래 순위를 매기는 '상위 50' 차트에서도 10위권을 다시 넘보고 있다.TWS 공식 인스타그램에 올라온 '앙탈 챌린지' 합산 영상 누적 조회수는 약 1억 8000만 회에 달한다. 앞서 인스타그램 '릴스 인기 상승 오디오' 차트 1위(10월 21일 자)를 찍은 이래 한 달 보름이 지났음에도 꾸준히 흥행 중이다.단순히 신곡 홍보를 위한 연예인들의 품앗이 범주를 넘어 대중의 일상 곳곳에서 폭넓게 활용되며 그 인기가 식지 않고 있다. 실제로 각종 숏폼 영상 플랫폼에는 '싸운 뒤 화해하고 싶은 친구', '대학에 가고 싶은 입시생', '손주와 놀고 싶은 어르신' 등 다양한 상황을 표현한 '앙탈 챌린지' 게시물이 수천여 건 게시됐다. 어린 아이와 반려동물의 귀여움을 자랑하는 영상에도 많이 활용됐다.'앙탈 챌린지'는 'OVERDRIVE'의 후렴구 가사에 맞춰 어깨를 잔망스럽게 흔드는 포인트 안무를 응용한다. 사랑에 푹 빠진 주체할 수 없는 마음을 다채롭게 표현하는 재미와 멤버들의 사랑스러운 표정·미소가 핵심 매력이다. 누구나 따라하기 쉬운 동작인데다 TWS의 청량·박력 퍼포먼스와 대비되는 귀여운 '앙탈' 요소가 큰 호응을 얻었다.여기에 연말 시상식 현장을 뒤흔든 톱스타들의 '앙탈' 릴레이가 SNS를 강타하며 또 한 번 챌린지 붐을 주도하고 있다. 지난 6일 열린 '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025(이하 AAA)'에 참석한 톱스타들이 인터뷰 시간 '앙탈 챌린지'에 도전했다. 이 장면을 본 글로벌 팬들은 온라인 상에서 "유쾌하고 사랑스러운 분위기에 나도 모르게 미소가 지어진다", "애교부리는 모습도 귀엽고 부끄러워 하는 모습도 귀엽다" 등 긍정적인 반응을 쏟아냈다. 이날 X(구 트위터) 실시간 트렌드에 '앙탈 챌린지'가 올랐을 정도다.'앙탈 챌린지' 열기는 음원 뒷심으로 번지고 있다. 'OVERDRIVE'는 최근 멜론이 발표한 11월 월간 차트에 87위로 첫 진입했고, 주간 차트에서 6주째 순위권을 유지했다. 'AAA' 다음날(12월 7일) 국내 주요 음원 차트인 벅스에서는 이 곡의 일간 순위가 무려 17계단이나 껑충 뛰어올라 역주행을 기대하게 만들었다.TWS는 다양한 무대에서 활약을 이어간다. 14일 KBS 2TV '2025 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 IN JAPAN', 25일 '2025 SBS 가요대전', 27일 '카운트다운 재팬 25/26(COUNTDOWN JAPAN 25/26)', 31일 '2025 MBC 가요대제전'에 출연한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr