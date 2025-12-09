사진=SM엔터테인먼트

2008년 데뷔한 샤이니 민호가 신곡 'TEMPO'(템포)를 통해 새로운 매력을 선보인다. 앞서 같은 멤버 키는 박나래와 함께 '불법 의료 시술' 논란에 이름이 오른 '주사 이모' A씨와 친분이 있는 것이 아니냐는 의혹에 휩싸였다. 이에 일부 팬들은 "해명이 필요하다'고 요구하고 있으나, 현재까지 키 측은 별도의 입장을 내놓지 않고 있다.민호 싱글 'TEMPO'는 타이틀 곡 'TEMPO'와 수록곡 'You're Right'(유아 라이트) 총 2곡으로 구성되어 있으며, 12월 15일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 릴리즈된다.타이틀 곡 'TEMPO'는 그루비한 808 베이스와 다양한 리듬 악기가 어우러져 쿨한 무드를 자아내는 댄스곡으로, 가사에는 상대방이 원하는 속도에 맞춰 다가가겠다는 내용을 담아 민호의 색다른 음악 감성을 만날 수 있다.수록곡 'You're Right'는 어쿠스틱 기타 사운드에 중독성 있는 멜로디가 더해진 이지리스닝 R&B 팝 곡으로, 소중한 이들에게 보내는 위로와 응원의 메시지를 따뜻한 보컬로 진솔하게 전하며, 민호가 첫 아시아 투어에서 무대로 먼저 공개해 뜨거운 호응을 얻은 만큼 음원 역시 좋은 반응이 기대된다.9일 샤이니 공식 SNS를 통해 오픈된 이번 싱글의 티저 이미지는 바이커로 변신한 민호의 모습을 빈티지하고 내추럴한 분위기로 선보여 눈길을 끌고 있다.민호 싱글 'TEMPO'는 12월 15일 음반으로도 발매되며, 현재 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr