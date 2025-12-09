가수 손빈아/사진제공=유선수엔터테인먼트

가수 손빈아가 사랑의열매 홍보대사로 위촉됐다.사회복지공동모금회는 9일 "가수 손빈아를 사랑의열매 홍보대사로 위촉했다"고 밝혔다. 위촉식은 8일 '제1회 경기 아너스데이 자선골프대회' 현장에서 진행됐다.손빈아는 "크든 작든 나눔은 누군가에게 희망과 용기가 되고 제게도 큰 행복을 주는 일"이라며 "홍보대사로서 더 많은 분들이 나눔에 참여할 수 있도록 마음을 전하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.권인욱 경기 사랑의열매 회장은 "따뜻한 목소리와 밝은 에너지를 가진 손빈아를 홍보대사로 위촉하게 돼 뜻깊다"며 "앞으로 선한 영향력을 기반으로 이웃들에게 희망을 전해주길 기대한다"고 전했다.손빈아는 지난 7일 첫 팬미팅 '별, 빛, 밤' 현장에서 '미스터트롯3' Top7 멤버인 춘길, 최재명과 함께 붕어빵 이벤트 수익금에 개인 기부금을 보태 총 400만 원을 경기 사랑의열매에 전달했다. 세 사람은 사랑의열매 개인 기부자 모임인 '나눔리더'에도 가입했다.손빈아는 앞으로 재능기부, 캠페인 참여, 방송 출연 등을 통해 사랑의열매 나눔 문화 확산에 참여할 계획이다.손빈아는 2018년 1집 앨범 '다듬이'로 데뷔했다. 이후 여러 트로트 경연 프로그램에서 실력을 인정받았고 '미스터트롯3'에서 최종 선에 올랐다. 최근에는 전국 투어 콘서트와 방송 활동을 이어가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr