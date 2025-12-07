사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

가수 송가인의 뼈마른 몸매가 눈길을 끈다.최근 송가인은 자신의 인스타그램에 갈색 하트 이모지와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 송가인은 크림색 니트와 와이드 데님 팬츠, 화이트 스니커즈로 편안하면서도 세련된 스타일을 완성했다. 카페 앞 겨울 정원을 배경으로 양손에 쇼핑백을 든 채 미소 짓는 모습은 보는 이들마저 기분 좋게 만든다.작은 트리 장식들이 어우러진 공간 속에서 포즈를 취하거나 턱을 괴고 앉은 장면에서는 특유의 따뜻하고 사랑스러운 분위기가 느껴진다. 특히 자연광 아래 잡힌 송가인의 맑은 피부와 밝은 표정이 눈길을 끈다.팬들은 "아무것도 안해도 짱 예쁨", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "일상이 화보", "항상 건강하시고 예쁘세요" 등의 반응을 보이며 뜨거운 사랑을 전했다. 송가인은 지난 2022년 다이어트로 몸무게를 44kg까지 감량했다고 밝힌 바 있다.한편 1986년생으로 39세인 송가인은 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에 출연해 자신을 둘러싼 '가짜뉴스'에 해명한 바 있다. 송가인은 방송에서 "서울 강남구 역삼동에 사는 중인데 제 집은 아니고 전세로 살고 있다"고 설명했다. 허영만이 "그동안 집 여러 채 살 돈 벌었지 않나"라고 묻자 송가인은 "사람들이 그렇게 생각하더라"며 "유튜브 가짜 뉴스도 보면 저는 이미 건물을 산 사람이고 누구랑 결혼해서 애가 둘이라 하고 200억 재산이 있다고 하는데 가짜 뉴스 보지 마시라"고 당부했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr