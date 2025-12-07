사진 = 장영란 인스타그램

사진 = 장영란 인스타그램

사진 = 장영란 인스타그램

사진 = 장영란 인스타그램

방송인 장영란이 밝은 근황을 전했다.최근 장영란은 자신의 인스타그램에 "토닥토닥 내새끼인친님들 오늘도 고생하셨어요"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 장영란은 고풍스러운 인테리어가 돋보이는 공간에서 단정한 포즈를 취하고 있다. 장영란은 도트무늬 집업 니트에 풍성한 블랙 롱스커트, 롱부츠를 매치해 세련된 클래식룩을 완성했다.미소를 머금은 얼굴에서는 특유의 긍정적인 기운이 전해졌고 한껏 웃는 장면에서는 장영란 특유의 유쾌한 에너지가 돋보였다. 특히 생머리 스타일로 한층 어려진 분위기를 자아내 눈길을 끌었다.팬들은 "옷 넘나 이쁘게 잘어울리다요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "언니 웃을때 넘 이뻐유", "머리 더 젊어보이고 너무이뻐요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.앞서 장영란은 2021년 개원한 한창의 한방병원을 4년 만에 양도로 처분했다고 밝혔다. 장영란은 남편의 병원에서 이사로 재직하며 일을 돕기도 했다.한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1녀 1남을 두고 있다. 또 장영란은 최근 서울 성동구에 위치한 갤러리아포레를 94억 5000만 원에 매입해 화제를 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr