사진=텐아시아DB

사진제공=KBS

2014년 5살 연하 판사와 결혼한 배우 박진희가 남편과의 첫 만남 당시를 회상한다12일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 KBS2 일일드라마 '붉은 진주'로 합을 맞추게 된 배우 김희정과 박진희가 출연한다.이날 방송에서 김희정은 싱글임에도 불구하고 남편과 딸이 있는 유부녀로 오해받았던 웃픈 사연을 공개한다. "친오빠가 일찍 세상을 떠난 후, 10살 터울의 두 조카와 함께 살고 있다"고 밝힌 김희정은 조카들과 친구처럼 의지하며 지낸다며 남다른 가족애를 보여준다. 이어 나이 차이가 적은 조카들과 같이 살다 보니 주변에서 조카들을 남편과 딸로 오해하는 경우가 간혹 있다며 유부녀로 오해받았던 경험을 털어놓는다.한편, 남편이 키가 크고 턱이 있는 편이라고 수줍게 밝힌 박진희는 애쉬튼 커쳐 닮은꼴로 알려진 5살 연하 판사 남편과의 러브스토리를 공개할 예정. 36세까지 솔로였던 박진희는 "결혼 못 할 줄 알았는데 우연히 나간 소개팅 자리에서 지금의 남편을 만났다"라고 밝히며, 초고속 결혼하게 된 사연을 털어놓는다. 초고속 결혼 비결을 묻는 MC 송은이를 향해 박진희는 "맥주로 가까워졌다"라며 첫 만남에 판사 남편의 마음을 사로잡은 플러팅 멘트를 공개한다고.'옥탑방의 문제아들'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr