사진 = 이민정 인스타그램

사진 = 이민정 인스타그램

배우 이민정이 변치 않은 아름다움을 공개했다.최근 이민정은 자신의 인스타그램에 "학교에서 포토 수업이 도움이 되었던거니?사진잘찍어주는 아들….두번짼 사진실력이 나아지고 있는 우리 스탈리스트 건영"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이민정은 브라운 톤의 롱 코트를 걸치고 같은 색 계열의 볼캡과 가방으로 톤온톤 코디를 완성했다. 내추럴한 포즈에도 세련된 분위기가 물씬 풍기며 옆모습에서는 군더더기 없는 이목구비와 단정한 실루엣이 돋보인다. 또 다른 컷에서는 청재킷을 입고 화사한 꽃다발을 든 채 환하게 미소를 짓고 있다. 투명한 피부와 자연스러운 헤어스타일이 어우러져 봄 같은 따뜻한 분위기를 자아낸다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "이쁘네욧", "화이팅", "존예시당", "자고 일어나면 더 예뻐지는 마법이라도 걸린듯" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 이병헌, 이민정 부부는 지난해 8월 자신이 설립한 법인 ‘프로젝트비’를 통해 서울 성동구 옥수동 소재로 한 빌딩을 239억9000만원에 매입한 것으로 알려졌고 이 중 채무액은 190억원으로 전해진다. 이병헌이 매입한 건물은 대지 면적 732㎡, 연면적 2494.76㎡에 지하 2층부터 지상 6층까지 규모의 건물이다.또 이병헌은 지난 2018년 260억원에 영등포구 빌딩을 매입했는데 이후 3년 만에 368억원에 매각, 106억원의 시세차익을 올렸다. 매각 전까지 매년 약 12억원의 임대 수익을 올린 것으로 파악됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr