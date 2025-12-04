/사진 = 유튜브 채널 장르만 여의도

민희진 전 어도어 대표가 그룹 뉴진스와 관련된 일련의 사건에 대해 "100% 하이브 책임"이라며 날선 이야기를 했다.민희진 전 어도어 대표는 4일 유튜브 채널 '장르만 여의도'에 출연해 뉴진스와 관련된 입장을 밝혔다.'뉴진스에게 미안한 마음이 있느냐'는 질문에 민희진은 "하이브가 뉴진스에게 더 미안해해야 한다"고 답했다.이어 그는 "2024년 4월 22일, 우리를 배신자처럼 묶어 여론전을 벌였다. 관련 기사만 1,700건이 넘는다"며 "부당하다고 느끼면 항의하는 건 당연한 권리이자 인권"이라고 강조했다.또한 최근 멤버 복귀 과정에서의 혼선에 대해 "민사 재판은 잘잘못을 따지는 자리가 아니라 손해를 다루는 재판인데, 굳이 멤버들을 둘과 셋으로 나눠 이야기하는 것이 이상하다"며 "왜 세 명을 따로 이야기하며 마치 문제가 있는 것처럼 만드는지 이해하기 어렵다"고 밝혔다.진행자가 "그게 하이브의 판단인지, 멤버들의 생각이 다른 것인지"를 묻자, 민희진은 "항소 여부도 동일한 날짜에 정리된 것으로 안다"며 멤버들 간 의사가 갈린다는 해석을 반박했다. 또한 "두 명은 회사를 통해 복귀 의사를 전달했고, 세 명은 법무법인을 통해 전달했다"는 진행자의 설명에도 "어도어에 직접 연락한 것으로 보도된 내용도 있다"며 "애들을 위한다면 갈라치기식으로 설명해서는 안 된다"고 말했다.이어 민희진은 "세 명이 복귀 의사를 밝혔으면 그대로 받아들이면 된다. 왜 의심하고 진의를 따지느냐"며 "팬덤 혼란만 키우는 방식"이라고 했다. 그는 "아이들을 생각한다면 어른들이 갈등을 조장하는 식의 표현을 해선 안 된다"며 "상황을 이렇게까지 만든 것이 안타깝고 화가 난다"고 밝혔다.특히, '현재 상황의 책임이 어디에 있다고 보느냐'는 질문에 민희진은 "내 입장에서는 100% 하이브의 책임"이라고 말했다.한편, 하이브는 지난해 7월 민 전 대표가 뉴진스와 어도어를 사유화하려 했다고 판단해 주주 간 계약을 해지했고, 이후 8월 이사회에서 그를 대표이사직에서 해임했다. 이에 민 전 대표는 같은 해 11월 사내이사직을 내려놓는 동시에 하이브에 풋옵션 행사를 통보했다. 그러나 하이브는 계약이 이미 해지된 만큼 풋옵션의 효력도 없다는 입장이다.민 전 대표 측은 계약 위반 사실 자체가 없으므로 하이브의 해지 통보가 무효라며, 그 상태에서 행사한 풋옵션 역시 정당하다는 주장이다. 해당 풋옵션은 어도어의 최근 2년 평균 영업이익에 13배를 곱한 금액에서 민 전 대표 지분율의 75%를 적용해 산정되며, 약 260억 원 규모로 알려져 있다.최근 뉴진스 멤버들이 어도어와의 전속계약 유효확인 소송에서 패소하면서 복귀 의사를 밝힌 가운데, 민희진은 별도의 신생 기획사 오케이(OOAK)를 설립했다. 최근 오디션도 개최한 것으로 알려졌다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr