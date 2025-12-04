/사진 = 미스틱스토리

가수 손태진이 오는 6~7일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 2025 손태진 전국투어 콘서트 'It's Son Time'(잇츠 손 타임)을 개최한다.손태진은 앞서 2024 손태진 단독 콘서트 'The Showcase'(더 쇼케이스) 전국투어를 진행한 바 있으며, 이번 투어를 통해 한층 확장된 음악적 색채를 선보일 예정이다. 이번 공연에서는 신곡 '사랑의 멜로디'의 첫 라이브 무대가 공개되며, 새로운 콘셉트의 특별 무대도 준비된 것으로 알려졌다.최근 손태진은 MBC 표준FM '손태진의 트로트 라디오'에서 메인 DJ로 활동 중이며, 웹 예능 '진이 왜 저래' 시즌2와 ENA '길치라도 괜찮아', SBS '열혈농구단' 등 다양한 예능 프로그램에 출연해 활동 영역을 넓히고 있다.전방위 활동을 이어가고 있는 손태진이 이번 전국투어에서 어떤 무대를 선보일지 관심이 모이고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr