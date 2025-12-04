/사진 = 더블랙레이블

혼성그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 새 타이틀 포스터를 공개한 가운데, 단발 머리로 변신한 애니의 외형이 눈길을 끈다.더블랙레이블은 3일 공식 SNS 채널을 통해 오는 8일 발매되는 올데이 프로젝트(애니·타잔·베일리·우찬·영서)의 첫 EP '올데이 프로젝트' 티징 콘텐츠를 공개했다.공개된 타이틀 포스터는 멤버 개개인의 매력을 극대화한 유니크한 스타일링을 한눈에 보여주고 있다. 처피 뱅과 단발로 시크함을 강조한 애니부터, 전매특허 장발을 더욱 트렌디하게 연출한 타잔까지 강렬한 변신이 시선을 모은다. 여기에 힙하면서도 러블리한 베일리와 영서, 쿨한 우찬까지 다섯 멤버의 완벽한 비주얼 케미스트리가 기대감을 드높인다.지난 6월 데뷔곡 데뷔곡 'FAMOUS'(페이머스), 'WICKED'(위키드)로 폭발적인 등장을 알린 신인 올데이 프로젝트가 동명의 첫 EP와 타이틀곡 'LOOK AT ME'(룩앳미)를 통해 더욱 신선하고 확장된 음악 스펙트럼을 선보일 예정이다. 올데이 프로젝트는 11월 29일 개최된 '2025 MAMA AWARDS'에 첫 참석과 수상의 영예를 동시에 안았으며, 첫 EP 선공개곡 'ONE MORE TIME'(원모어타임)으로 컴백 예열을 마쳤다.한편, 지난 17일 발표된 'ONE MORE TIME'은 국내 최대 음원 사이트 멜론의 메인 차트 'TOP 100'(톱 백)에서 2위까지 올랐다. 뮤직 비디오 역시 유튜브 트렌딩 차트 월드와이드 1위에 등극하고 중국 최대 점유율의 음원 사이트 QQ뮤직 MV 차트에서도 4위를 차지했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr