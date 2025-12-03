/사진 = 비트인터렉티브

그룹 뉴비트(NEWBEAT)가 데뷔 이후 첫 단독 콘서트로 팬들과 만난다.뉴비트는 내년 1월 18일 오후 5시, 예스24 원더로크홀에서 첫 단독 콘서트 ‘Drop the NEWBEAT’(드롭 더 비트)를 개최한다. 데뷔와 컴백 활동을 성공적으로 마친 뒤 팬들과 함께하는 첫 단독 무대로 의미를 더한다.뉴비트는 지난 3월 정규 1집 ‘RAW AND RAD’(로우 앤드 래드)로 데뷔해 다양한 무대에서 존재감을 넓혔다. 이어 11월에는 미니 1집 ‘LOUDER THAN EVER’(라우러 댄 에버)를 발매하며 ‘Look So Good’(룩 소 굿)과 ‘LOUD’(라우드)로 활발한 활동을 펼쳤다. 특히 ‘Look So Good’은 아이튠즈 7개국 차트 진입과 미국 아이튠즈 뮤직비디오 차트 K팝 1위 등 성과를 기록했다. 또한 글로벌 차트와 국내 유튜브 뮤직 인기 차트 TOP 100에 오르며 영향력을 확장했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr