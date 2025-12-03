그룹 코르티스/사진제공=빅히트뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 데뷔 음반 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’(컬러 아웃사이드 더 라인즈)로 미국 빌보드 메인 차트에 다시 진입하며 두드러진 성과를 이어가고 있다.빌보드는 2일(현지 시간) 공개한 12월 6일 자 차트에서 해당 앨범이 ‘빌보드 200’ 121위에 재진입했다고 밝혔다. 코르티스는 지난 10월 171위로 재진입한 데 이어 한 달여 만에 다시 순위권에 올랐다. 이 앨범은 데뷔 직후 ‘빌보드 200’ 15위로 진입하며 프로젝트 그룹을 제외한 K-팝 그룹 데뷔 음반 최고 성적을 기록한 바 있다.미국 내 활동 확대, 자체 콘텐츠, 패션 매거진 표지 등 다양한 노출이 신규 팬덤 유입으로 이어지며 차트 상승을 견인한 것으로 분석된다. 이번 주에는 ‘톱 앨범 세일즈’ 14위, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 13위로 각각 30계단, 19계단 상승했고, ‘월드 앨범’ 차트에서는 4위를 기록했다.‘COLOR OUTSIDE THE LINES’는 발매 약 3개월 만에 누적 판매량 106만 장을 돌파해 올해 데뷔 신인 가운데 유일한 단일 앨범 밀리언셀러가 됐다. 스포티파이에서도 총 스트리밍 2억 회를 넘기며 글로벌 인기를 확인했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr