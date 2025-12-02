사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

'살롱드립' 민호가 정치 생각이 없다고 밝혔다.2일 유튜브 예능 '살롱드립'에는 샤이니 민호가 출연했다.이날 민호는 매일 SNS에 '오운완'(오늘 운동 완료) 게시물을 게재하는 이유에 대해 "지인들이 '오늘도 운동했어. 내일도 운동할 거야'라고 하면 안 믿더라. '거짓말하지마'라고 하길래, 나는 거짓말을 세상에서 제일 싫어하는데, 왜 안 믿지 싶어서 매일 같이 오운완 인증을 하고 있다"고 밝혔다."신체 능력 자체가 남다르다"는 평가를 받은 민호는 "감기에 걸렸던 기억이 안 난다. 5년 안에 없었다. 오한 발열? 그런 건 몸을 더 움직여서 없앤다. 쉬면 바이러스가 더 퍼져서 아프다고 생각한다. '네가 들어올 수 있을 것 같아?'라고 생각하면서 약 절대 안 먹고 버틴다. 그런데 엄마가 안 좋아한다"고 말했다. 민호는 팬데믹 시기에도 코로나 확진된 적이 없다고 자랑했다.장도연이 "라이벌은 짐종국이냐"고 묻자 민호는 "김종국 형님은 넘을 수 없는 벽"이라고 표현했다. 그러면서 "전 국민이 쉬는 날 헬스장에 가면 김종국, 비, 그리고 내가 있다"고 밝혀 웃음을 선사했다.민호를 비롯해 동방신기 창민, EXO 수호 찬열, NCT 쿤 쟈니 샤오쥔 등이 함께하며 화제가 된 SM 런던 러닝에 대해 민호는 "솔직히 말하면 동생들이 먼저 뛰자고 했다"고 강조했다.그러면서 "EXO 카이가 제안했다. 원래 같이 뛰던 창민이형 합류하고, 동생들이 함께했다. NCT 시온이도 잘 뛰는데, 같이 뛰면 일방적인 의견이지만 행복해했다. 또 뛰자고 했다. 그런데 스케줄 때문에 3번 취소하더라. 다시 말하지만, 본인이 먼저 같이 뛰자고 했다"고 전했다.최근 두 달 간의 연극 무대를 마친 민호는 "연극은 오랫동안 꿈꿔온 무대다. 오래 활동 스스로 매너리즘에 빠져 '매번 똑같은 것만 하는 게 아닌가' 고민이 많을 때 연극 제안이 왔다. 한 단계 성장할 수 있는 계기가 된 것 같다"고 이야기했다."선배님들 칭찬 중에 제일 기분 좋았던 건 뭐냐"고 묻자 민호는 "'잘하고 있고 연극계에서 오래 보고 싶다'는 말을 해주셨다. 너무 행복했고, 인정해 주시는구나 싶었다. 박근형 선생님도 좋은 말씀 많이 해주셨다. 과찬이지만 감사해서, 앞으로 더 좋은 모습 보여드리고 싶다. 내가 다 맞는 건 아니지만, 틀린 길을 가고 있진 않구나 싶었다"고 말했다.장도연이 모범적인 민호의 태도와 발언에 "차세대 정치인과 이야기하는 것 같다"고 표현하자, 그는 "정치는 제가 못 한다. 그쪽 길은 아닌 거 같다"고 선을 그어 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr