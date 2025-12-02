/사진 = 플레디스엔터테인먼트

그룹 TWS(투어스)가 중화권 투어 전 회차를 매진시키며 강력한 티켓 파워를 입증했다.플레디스 엔터테인먼트에 따르면, 지난달 진행된 ‘TWS TOUR 24/7:WITH:US IN MACAU & KAOHSIUNG’ 선예매와 일반 예매가 모두 매진됐으며, 이에 따라 2026년 1월 25일 마카오에서 공연 1회를 추가했다.이번 투어는 TWS가 데뷔 후 처음으로 중화권에서 개최하는 단독 공연으로, 1월 24~25일 마카오 스튜디오 시티 이벤트 센터와 1월 31일 가오슝 뮤직 센터에서 열린다.TWS는 지난 6월 서울 잠실실내체육관 콘서트와 7월 일본 6개 도시 투어에서 각각 매진을 기록하며 아시아에서 상승세를 이어가고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr