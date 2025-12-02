/사진 = 윤스토리엔터테인먼트

가수 조관우가 신곡 ‘고마워’를 2일 낮 12시 각종 음원사이트를 통해 발표한다.이 곡은 오랜만에 마주한 그리운 사람에게 전하는 진심 어린 고백을 담은 미디엄 템포 발라드로, 시간의 흐름에도 변하지 않는 사랑과 감사의 감정을 서정적으로 표현했다. 브라스 섹션과 섬세한 스트링 라인이 조화를 이루며, 조관우 특유의 호소력 있는 보컬과 여유 있는 그루브가 어우러져 한 편의 영화 같은 장면을 떠올리게 하는 사운드를 완성했다고 소속사 측이 설명했다.작곡은 조관우의 대표곡 ‘실락원’을 함께한 작곡가 위종수가 맡았으며, 두 사람은 30여 년간 꾸준히 협업해왔다. 앨범 아트워크는 조관우의 큰아들 조휘가 참여했다.조관우는 이번 신곡 발표와 함께, 팬들에게 음악과 감사를 전하는 콘서트 시리즈 ‘조관우 MUSIC’를 진행하고 있다. 오는 9일 오후 7시 30분, 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 열리는 ‘2025 조관우 MUSIC_겨울이야기’에서 ‘고마워’ 무대를 선보일 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr