사진=텐아시아DB

/사진 = 웨이크원

가수 김필이 한층 깊고 담담한 감성의 귀환을 알렸다.2일 김필 소속사에 따르면 김필은 오는 8일 오후 6시, 새 디지털 싱글 'Dry Flower(드라이 플라워)'를 발매한다.이날 공개된 무드 포스터 속 드라이 플라워의 이미지는 시간이 지나도 사라지지 않는 감정의 잔향을 시각적으로 담아냈다. 차분한 색감과 절제된 화면 구성이 김필 특유의 담담하고 깊은 정서를 연상케 한다.김필은 지난 9월 'HAPPY END(해피 엔드)'를 발표하고, 위로의 정서를 담담하고 진솔하게 담아내며 많은 공감을 얻었다. 이번 신곡 'Dry Flower'는 한 해의 끝자락에서 감정을 고스란히 건져 올리는 김필표 서사의 새로운 장이 될 전망이라고 소속사 측이 기대했다.김필은 신곡 발매에 이어 오는 13일과 14일, 서울 티켓링크 1975 씨어터에서 연말 단독 콘서트 'FLOW'를 개최한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr