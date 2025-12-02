사진=하퍼스 바자

패션 매거진 '하퍼스 바자' 코리아가 뮤지션으로 컴백한 크리스탈(정수정)과 함께한 디지털 커버 3종을 공개했다.데뷔 16년 차, K-팝 대표 아이돌에서 배우로 스크린 안팎을 넘나들며 거침없는 매력을 발산해 온 크리스탈. 지난 11월 27일 첫 솔로 싱글 '솔리터리(Solitary)'를 통해 뮤지션으로 컴백하며 이목을 집중시켰다. 그는 소녀시대 출신 제시카의 친동생으로도 유명하며, 세월이 흐를수록 닮아 보이는 외모로 이목을 끈다.랄프 로렌 컬렉션 2025 폴 시즌과 함께 한 이번 화보의 제목은 'Beyond the Frame'. 스튜디오에 설치된 커다란 LED에 펼쳐진 설산과 석양, 말 등 랄프 로렌을 떠올리게 하는 이미지 위로 크리스탈은 독보적인 시크미를 뽐냈다.랄프 로렌과 오랜 인연을 이어 온 크리스탈답게 로맨틱한 러플 블라우스부터 빈티지한 페이즐리 패턴, 홀리데이에 딱인 체크 셋업까지 모든 룩을 완벽 소화하며 스태프들을 감탄하게 했다는 후문이다. 그동안 보여주지 않았던 헤어스타일 변신을 통해 색다른 매력을 더했다.크리스탈의 커버 및 화보는 '하퍼스 바자' 12월호에서 만날 수 있으며, 그 밖의 디지털 콘텐츠는 '하퍼스 바자' 공식 웹사이트, '하퍼스 바자' 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr