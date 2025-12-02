[공식] 뼈말라 된 진세연, 얼굴 확 달라졌더라니…박기웅과 ♥핑크빛 재회 ('사랑을처방해드립니다')

사진=소속사 제공

배우 진세연, 박기웅이 새 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’로 재회한다. 진세연은 최근 자신의 SNS에 새 프로필을 공개, 확 달라진 얼굴과 마른 몸매로 화제를 모은 바 있다.오는 2026년 1월 첫 방송되는 KBS2 새 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며, 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 작품이다. ‘진짜가 나타났다!’, ‘사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀’ 등을 통해 감각적인 연출력을 보여준 한준서 감독과 ‘옥씨부인전’, ‘엉클’, ‘내 생애 봄날’ 등으로 탄탄한 집필력을 인정받은 박지숙 작가가 의기투합했다.‘사랑을 처방해 드립니다’는 진세연과 박기웅이 2012년 방송한 KBS 2 ‘각시탈’ 이후 14년 만의 재회이자, 두 사람의 첫 KBS 주말극 입성으로 관심을 받고 있다. 진세연과 박기웅이 ‘사랑을 처방해 드립니다’에서 통통 튀는 로맨스를 어떻게 그려낼지 기다려진다.진세연은 ‘사랑을 처방해 드립니다’에서 전직 의대생이자 현재는 태한 그룹의 의류 디자이너 공주아를 연기한다. 공주아는 엄마의 강요로 의사면허를 땄지만, 결국 이를 거부하고 의류 디자이너의 길로 뛰어든다. 그는 온갖 잡일을 견디며 실무를 익혀 태한 그룹에 특채로 입사해 초고속으로 팀장 자리에 오르지만, 예기치 못한 사고로 해고 직전까지 몰렸다가 새로 부임한 총괄이사 양현빈 밑으로 발령받는다. 진세연은 이번 작품을 통해 당차고 야무진 자신만의 캐릭터를 구축하며 즐거움을 선사할 전망이다.드라마 ‘본 어게인’, ‘옥중화’, ‘닥터 이방인’, ‘감격시대: 투신의 탄생’ 등에서 호연을 펼친 진세연은 ‘사랑을 처방해 드립니다’에서 반전미 넘치는 열연을 펼칠 예정이다.박기웅은 극 중 패션 트렌드와 경영 감각을 두루 갖춘 태한 그룹 패션사업부 총괄이사 양현빈 역을 맡았다. 그는 어린 시절 자신을 감싸준 당돌하고 씩씩한 소녀 공주아를 첫사랑으로 가슴에 품고 있는 인물이다. 양현빈은 귀국 후 우연히 공주아와 마주치고, 또 다시 같은 회사에서 만난 그를 보며 운명이라 확신하고 본격적으로 거리를 좁혀가기 시작한다. 박기웅은 짝사랑남의 순정과 낭만적인 매력은 물론이며 유학파 실력자다운 엘리트 면모로 여심을 공략할 것으로 기대된다.박기웅은 드라마 ‘판도라: 조작된 낙원’, ‘꼰대인턴’, ‘리턴’, ‘몬스터’, ‘각시탈’ 등에서 자신만의 캐릭터를 견고히 구축해왔다. 그가 이번 작품에서는 또 어떤 캐릭터로 시청자들의 마음을 사로잡을지 이목이 쏠린다.‘사랑을 처방해 드립니다’ 제작진은 “이번 작품을 통해 커플로 분한 진세연, 박기웅 배우의 연기 퍼레이드를 감상할 수 있을 것이다”며 “철천지원수가 되어버린 두 집안 사이에서 어린 시절 아련하게 남은 첫사랑 상대를 운명적으로 상사와 부하 직원으로 재회한 두 남녀의 ‘현대판 로미오와 줄리엣’ 스토리가 시청자들의 웃음과 감동을 책임질 예정이니 많은 기대 부탁드린다”고 전했다.‘사랑을 처방해 드립니다’는 ‘화려한 날들’ 후속작으로 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr