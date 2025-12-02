사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

지난 4월 프리를 선언한 아나운서 출신 방송인 강지영이 입사 동기 김대호를 언급했다. 앞서 김대호는 지난 2월 MBC를 퇴사하고 프리 전향 후 출연료가 100배에서 150배 가까이 뛴 것으로 알려졌다.오는 4일 방송되는 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'에는 강지영과 코미디언 강재준이 출연한다. 이날 방송은 부동산 정책으로 혼란해진 주거시장 속 2025 국민평형 아파트를 찾아 나서는 모습을 그린다.본격적인 임장에 앞서 김숙은 스튜디오에 출연한 강재준과 강지영을 소개하며 '구해줘! 홈즈' 코디들과 인연이 깊다고 소개한다. 강재준은 "양세형제와 절친이다. 단둘이 만나면 되게 착하고 잘해주지만, 형제가 합체하면 악마가 된다. 여기에 유병재까지 합치면 난리가 난다"고 폭로한다. 이에 양세찬은 강재준을 향해 "조용~"을 외쳐 웃음을 자아낸다.동료 코미디언 이은형과 결혼해 7년 만에 아들을 품에 안은 강재준은 아이가 커갈수록 수납공간도 부족하고, 뛰어놀 수 있는 1층이나 필로티로 이사를 하고 싶다고 밝힌다. 이에 절친 양세형은 "이 집은 수납공간이 부족할 수밖에 없다. 강재준이 맥시멀리스트다. 러닝화만 100개가 넘는다"고 말한다.함께 출연한 강지영은 "김대호와는 2011년 아나운서 오디션 신입사원의 동기이자, 2025년 프리 동기다"라고 소개한다. 이어 그는 "오디션 당시 김대호가 잘 될 줄 알았냐"는 질문에 "아니오"라고 대답하는가 하면, 프리선언 이후 (김대호) 너무 잘하고 있지 않냐는 말에 "너무(?) 잘하고 있나요?"라고 반문해 현장을 웃음바다로 만든다.강지영과 강재준 그리고 양세형은 서울시 강남구 자곡동으로 향한다. 양세형은 자곡동은 강남구지만 자연과 도시가 조화로운 동네라고 소개한다. 세 사람이 처음으로 임장할 국민평형은 전용면적 59㎡의 도시형생활주택으로 현재 신혼부부가 살고 있다고.집안을 살펴보던 강지영은 "내 신혼 로망은 퇴근하고 남편과 함께 마시는 맥주 한 잔 이었다"라고 말하자, 강재준 역시 "결혼 후 아내와 마시는 맥주가 유일한 낙이었다. 먹다 보니 살이 120㎏까지 쪘다"고 말한다. 이에 양세형은 두 사람을 부러운 눈빛으로 바라보며 신혼생활을 상상했다는 후문이다.수도권 국민평형 아파트 임장은 4일 오후 10시에 방송되는 '구해줘! 홈즈'에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr