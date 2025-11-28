그룹 프로미스나인/사진=어센드 제공

그룹 프로미스나인(fromis_9)이 새 싱글 콘셉트 포토를 공개했다.소속사 어센드는 27일 프로미스나인 공식 SNS를 통해 리메이크 디지털 싱글 '하얀 그리움'의 'Pastel Santa' 버전 콘셉트 포토를 선보였다.공개된 사진에서 멤버들은 산타를 연상시키는 모자와 화이트, 핑크, 브라운, 블루 계열의 드레스를 착용했다. 각기 다른 색감의 스타일로 그룹의 이미지 변화를 드러냈다.멤버들은 윙크, 정면 응시, 자연스러운 미소 등 서로 다른 표정으로 개성을 표현했다. 사진은 프로미스나인의 비주얼과 분위기를 중심으로 구성돼 새 싱글 콘셉트를 전달했다.프로미스나인은 12월 2일 오후 6시 리메이크 싱글 '하얀 그리움'을 발매한다. '하얀 그리움'은 2001년 김민종의 곡을 재해석한 버전이다.프로미스나인은 최근 SNS를 통해 신곡 관련 이미지를 잇달아 공개하며 컴백 준비 과정을 전했다. 어센드 이적 후 첫 활동이었던 미니 6집 'From Our 20's'에 이어 연말 신곡 발표로 활동을 이어간다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr