[공식] 홍콩 화재 참사 속 '2025 MAMA' 예정대로 개최…"음악 치유의 힘 믿어"

홍콩에서 화재로 인한 대형 인명 피해가 발생한 가운데 2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS)가 예정대로 열린다.26일(현지시간) 오후 2시경 홍콩 북부 타이포 지역의 고층 아파트 단지에서 대형 화재가 발생했다. 이 화재로 75명이 숨지고 76명이 부상을 입었으며, 200여명이 실종됐다. 추모 분위기가 확산하면서 홍콩 현지에서 열리는 '2025 마마 어워즈' 취소 및 연기 등이 거론됐다.주최 측인 CJ ENM은 "홍콩에서 발생한 화재 사고로 희생된 분들께 깊은 애도를 표한다. 유가족분들을 비롯해 큰 상실과 불안 속에서 어려움을 겪고 계신 모든 분들께 진심 어린 위로를 전한다"고 밝혔다.이어 "'2025 MAMA AWARDS'는 'Support Hong Kong' 메시지를 더해 함께 슬픔을 나누며 추모할 수 있는 시간을 마련하고, 피해자 지원을 위해 기부로 힘을 보태고자 한다. '2025 MAMA AWARDS'는 음악이 지닌 치유와 연대의 힘을 믿는다"고 말했다.끝으로 "화려한 연출보다 위로와 희망을 전하는 공연이 될 수 있도록 전반적인 무대 구성과 진행에 신중을 기해 준비하고 있다"며 "음악이 여러분들의 마음에 조금이라도 위로와 용기가 되기를 바란다"고 했다.행사에 참석하는 아티스트들은 참사 피해 복구를 위해 기부에 동참했다. 에스파는 50만 홍콩달러(한화 약 9000만원)를, 라이즈는 25만 홍콩달러(약 5000만원)를 중국홍콩적십자사에 기부하겠다고 밝혔다. 또한 이들의 소속사인 SM엔터테인먼트는 100만 홍콩달러(약 1억9000만원)를 기부했다.안녕하세요. '2025 MAMA AWARDS'입니다.홍콩에서 발생한 화재 사고로 희생된 분들께 깊은 애도를 표합니다.유가족 분들을 비롯해 큰 상실과 불안 속에서 어려움을 겪고 계신 모든 분들께 진심 어린 위로를 전합니다.'2025 MAMA AWARDS'는 'Support Hong Kong' 메시지를 더해 함께 슬픔을 나누며 추모할 수 있는 시간을 마련하고,피해자 지원을 위해 기부로 힘을 보태고자 합니다.'2025 MAMA AWARDS'는 음악이 지닌 치유와 연대의 힘을 믿으며,화려한 연출보다 위로와 희망을 전하는 공연이 될 수 있도록 전반적인 무대 구성과 진행에 신중을 기해 준비하고 있습니다.음악이 여러분들의 마음에 조금이라도 위로와 용기가 되기를 바랍니다.끝까지 책임감을 가지고 최선을 다하는 '2025 MAMA AWARDS'가 되겠습니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr