사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

'신발 벗고 돌싱포맨' 장우혁이 결혼 생각을 드러냈다.25일 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에는 가수 장우혁, 프로파일러 배상훈, 오마이걸 효정, 유튜버 말왕이 출연했다.이날 장우혁은 예능 '신랑수업'에서 만난 배우 오채이를 향한 호감을 드러냈다.이상민은 "장우혁은 78년생, 재산은 추정 불가다. 돈 많다"며 아직까지 미혼인 이유를 궁금해했다. "썸 타고 있다"는 장우혁에게 탁재훈은 "어렵게 모은 돈 뺏길까봐 결혼 안 하냐"고 의문을 제기했다.장우혁은 현재 썸타는 이성으로 오채이를 지목했다. 그는 "예능 출연 전에는 사귀기만 해도 좋겠다고 생각했다. 이제는 연애 세포가 폭발하면서 결혼 생각까지 하게 됐다"고 털어놨다."꼭 오채이와 결혼하겠다는 건 아니"라고 강조한 장우혁은 "결혼에 대한 생각이 많이 바뀌었다. 그분을 만나며 정말 설렜다. 카메라 없이 사적으로도 만났고, 프로그램 후에도 마음을 이어 나가려고 하는 중"이라고 설명했다.장우혁은 20년 절친인 탁재훈에게 "절대 보여줄 수 없다. 돌싱도 솔로잖아. 빼앗길 수 있다"며 경계했다. 그러자 탁재훈은 오채이를 검색해 사진을 찾았고, 장우혁은 "기분 나쁘다. 사진을 왜 확대하냐"며 예민한 모습을 보였다.김준호가 "왜 이렇게 민감하냐"고 말하자, 장우혁은 "내 여자니까!!"라고 소리쳤다. 탁재훈은 "딱 내 스타일이다"라며 놀려 폭소케 했다.장우혁은 탁재훈과의 인연에 대해 "'상상플러스' 하던 시기에 친해졌다. 그때 차가 여러 대 있었다. 큰 차, 작은 차, 스포츠카. 갑자기 연락이 와서 나갔더니, 차 뚜껑이 열리더라. 미리 열어 놨어도 되는데"라고 폭로해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr