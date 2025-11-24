손연재, 72억원 대저택 떠나 강원도로…2세와 함박웃음

전 리듬체조 선수 손연재가 아이와 여행을 떠났다.손연재는 지난 22일 자신의 계정에 "아가와 떠난 양양 가족여행. 너랑 노니까 뭘 해도 재밌다"라고 적었다.이어 "오랜만에 가족들과 바다도 보고 사우나 후 맥주도 한잔. 재미를 얻고 체력을 잃었다"라고 덧붙이며 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 손연재는 바닷가에서 아이와 추억을 남긴 모습.한편 손연재는 2022년 9살 연상의 금융업 종사자와 결혼해 아들을 품에 안았다.손연재는 이후 이태원동에 위치한 단독주택을 남편과 공동 명의로 72억 원에 매입했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr