/ 사진제공=티빙

배우 김유정이 촬영 중 졸도했다고 밝혔다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 티빙 오리지널 '친애하는 X'의 배우 김유정과 만나 이야기를 나눴다.'친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정 분), 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기다. 아름다운 얼굴 뒤에 잔혹한 본색을 숨긴 대한민국 톱배우 백아진의 파멸, 그를 지키고자 지옥을 선택한 윤준서(김영대 분)의 사랑을 담아낸 파멸 멜로 서스펜스다.김유정은 극 중에서 사람의 심리를 이용하여 남을 조종하고, 사람을 죽이기까지 하는 등 악행을 서슴지 않는 캐릭터로 나오는 만큼 멘탈 관리도 어려웠다고 말했다. 김유정은 "아직도 잘 모르겠는 숙제 같다. 촬영하면서 쌓인 감정들이 다 풀렸을까 하는 의문이 들 때가 있다"고 솔직하게 밝혔다. 다만 "현장의 분위기는 작품과는 달리 매우 좋았고, 감독님 두 분과 작품 관련 대화뿐 아니라 사적인 대화도 많이 나눴다. 아진이로부터 나를 지켜내겠다고 다짐하며 마음을 준비했다"고 말했다.또한 김유정은 악녀인 백아진을 응원하고 싶지 않았다고 말했다. 그는 "이 아이를 응원할 수 있는가, 돌을 던질 수 있는가 하는 상반되는 질문을 던지게 만드는 작품이었다"며 "살아가면서 서로의 감정을 잘 공유하고 교감하며 친절하게 살아가는 것이 중요하다는 메시지를 전달하고 싶었다"고 설명했다.앞서 '친애하는 X' 촬영 중 두 번이나 졸도했다고 밝혔던 김유정은 체력적, 심적으로 가장 힘들었던 장면으로 아버지를 죽이는 장면을 꼽았다. 그는 "그 장면뿐만 아니라 할머니가 떠나시는 장면, 허인강이 떠나는 장면 등 아진이라는 인물이 떠나는 순간은 사람이라면 누구나 힘든 감정이다. 연기 자체가 힘들었다기보다 개인적인 감정을 숨기기 어려웠다"고 말했다.이어 "관객이 보기엔 슬픈 장면이지만, 아진이의 시선에서는 슬픈 상황이 아니기 때문에 그 감정을 감추고 연기해야 하는 지점이 가장 어려웠다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr