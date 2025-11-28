SNS

배우 원기준이 고 이순재를 추모했다.최근 원기준은 자신의 계정에 "이순재 선생님 사랑합니다. 제 인생에 귀한 순간을 함께 해주신 이순재 선생님을 기억합니다. 그 어떤 때보다 따뜻했고, 그 존재만으로도 큰 배움이었습니다"라고 운을 뗐다.그러면서 "현장에서 늘 든든하게 지켜봐 주시던 모습에서 저는 많은 순간 아버지 같은 따스함을 느꼈습니다. 선생님의 길을 오래도록 마음에 새기겠습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다"라고 적었다.한편 이순재는 지난 25일 새벽 폐렴과 노환 등으로 91세를 일기로 눈을 감았다. 이순재의 영결식과 발인식은 27일 오전 5시30분 서울아산병원 장례식장에서 엄수됐다. 영결식 사회는 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥'에서 고인의 사위로 호흡을 맞췄던 배우 정보석이 맡았고, 배우 김영철과 하지원이 추도사를 이어갔다.운구 행렬은 영결식 후 별도 추모 공간이 마련된 KBS를 방문하지 않고 장지인 이천 에덴낙원으로 향했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr