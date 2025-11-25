사진=텐아시아DB, 김혜수 SNS

배우 김혜수가 고(故) 이순재를 추모했다.김혜수는 25일 자신의 SNS에 이순재의 연기대상 수상 당시 모습을 캡처해서 게시했다. 또한 "평생 동안 신세 많이 지고 도움 많이 받았다. 감사드린다"라고 적었다. 이는 이순재의 대상 수상 소감과 같은 것. 김혜수는 고인의 생전 말을 빌려 애도의 뜻을 전했다.유족에 따르면 이순재는 25일 새벽 별세했다. 향년 91세. 지난해부터 고인의 건강이상설이 불거지며, 연예계 안팎으로 염려가 많았다.이순재는 현역 최고령 배우로 올곧게 연기활동을 펼쳐왔다. 방송, 영화, 연극 등 무대를 가리지 않고 활발했다. 최근까지도 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'와 KBS 2TV 드라마 '개소리'에 출연하며 왕성했다. '개소리'로는 지난해 KBS 연기대상에서 역대 최고령 대상 수상자가 됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr